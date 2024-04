Groß Wüstenfelde (dpa/lmv). Erst brannte der Carport, dann die darunter abgestellten Autos und dann eine angrenzende Scheune mit Tieren. Dutzende Feuerwehrleute waren bei dem Löscheinsatz in Groß Wüstenfelde in der Nacht vor Ort.

In Groß Wüstenfelde (Landkreis Rostock) ist in der Nacht zum Montag ein Feuer in einem Carport eines Wohnhauses ausgebrochen. Der Carport, die zwei darunter abgestellten Autos und eine angrenzende Scheune brannten im Ortsteil Perow vollständig aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Verletzte habe es keine gegeben. Der Sachschaden liege bei rund 100.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen seien Anwohner des Privatgrundstückes an der Bundesstraße 108 durch ein lautstarkes Knistern des Feuers aus dem Schlaf gerissen worden. Das Feuer habe dann vom Carport auf eine nebenstehende Holzscheune übergegriffen. Die hier untergebrachten Tiere konnten demnach durch die Anwohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die B108 war aufgrund des Löscheinsatzes in Höhe des Einsatzortes in beide Fahrtrichtungen mehrere Stunden voll gesperrt.

