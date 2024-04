Pasewalk (dpa/lmv). Zwei Autos sind am Sonntagabend auf der A20 zusammengestoßen. Grund für den Unfall war ein geplatzter Reifen.

Auf der Bundesautobahn 20 in Richtung Lübeck ist es am späten Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Ursache des Unfalls war ein geplatzter Reifen am Wagen eines 46-jährigen Autofahrers, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der Mann sei leicht verletzt worden.

Das Auto sei demnach von der Fahrbahn abgekommen und erst gegen die Mittelleitplanke und zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort sei der Wagen quer über zwei Spuren und unbeleuchtet zum Stehen gekommen. Der 76-jährige Fahrer eines nachfolgenden Autosund seine 66-jährige Ehefrau erkannten den verunfallten Wagen zu spät und fuhren trotz Notbremsung frontal in diesen hinein. Beide blieben jedoch unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Lübeck für rund drei Stunden voll gesperrt.

