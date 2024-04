Klevenow (dpa/mv). Bei einem Auffahrunfall mit zwei Motorrädern auf der B194 in Klevenow (Kreis Vorpommern-Rügen) sind ein Fahrer und eine Sozia schwer verletzt worden. Die Motorradfahrer hätten am Sonntagnachmittag hintereinander fahrend ein Auto überholt, dann sei das hintere Bike auf das vordere aufgefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Der Fahrer des hinteren Krades habe deshalb die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei damit gegen einen Baum geprallt. Er und die Sozia des vorderen Motorrads wurden schwer verletzt, der Fahrer des vorderen Motorrads hat leichte Verletzungen. Die drei Verunglückten seien 24 bis 31 Jahre alt, so die Polizei. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 12.000 Euro. Die B194 war für eine Stunde voll gesperrt.

