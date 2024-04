Schwerin (dpa/mv). Das Wetter bleibt zum Wochenstart ungemütlich in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt weiter Bodenfrost und selbst Schnee ist möglich.

Zu Beginn der neuen Woche müssen sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zumindest nachts und morgens auf frostige Temperaturen einstellen. Dabei kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Montag vor allem auf dem Darß zu teils kräftig ausfallenden Schnee- und Schneeregenschauern kommen. Vereinzelt könne es glatt werden. Die Temperaturen sinken dabei auf 0 bis minus 3 Grad und in Bodennähe auf bis zu minus 7 Grad.

Zuvor waren in MV für Sonntagnachmittag teils Sonne und Wolken und einzelne Regen- und Graupelschauer vorhergesagt, lokal etwas kräftiger und gewittrig bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad.

Am Montag wird es demnach dann wechselnd bis stark bewölkt und es gibt hin und wieder Regen- oder auch Schneeregen- und Schneeschauer bei 4 bis 7 Grad. Auch für die Nacht zu Dienstag sagt der DWD Bodenfrost voraus.

© dpa-infocom, dpa:240421-99-754113/2 (dpa)