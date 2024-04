Tempel (dpa/mv). Im Landkreis Vorpommern-Rügen ist ein Blitzer an der B105 umgefahren und völlig zerstört worden. Die Schadenssumme ist enorm.

Unbekannte haben bei Ribnitz-Damgarten eine Blitzersäule umgefahren und einen Schaden von einer Viertelmillion Euro verursacht. Laut Polizei wurde die Anlage ersten Einschätzungen zufolge völlig zerstört. Per Notruf sei die Polizei bereits am Samstagmorgen über den Schaden an der Bundesstraße 105 bei Tempel (Landkreis Vorpommern-Rügen) informiert worden. Die Besatzung eines Streifenwagens habe den zerstörten Blitzer inspiziert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240421-99-753290/2 (dpa)