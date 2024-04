Linstow (dpa/mv). Ein 44-jähriger Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach. Im Auto sitzen auch zwei Kinder.

Bei einem Unfall auf der A19 zwischen Linstow und Malchow sind am Freitagnachmittag vier Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Aus bislang noch ungeklärter Ursache hatte ein 44-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam in einem Waldstück auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die vier Menschen im Auto konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der 44-jährige Fahrer, die 35-jährige Beifahrerin sowie die beiden Kinder im Alter von 6 und 16 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht.

