Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen sind am Freitagabend im Bereich des Doberaner Platzes in Rostock zwei junge Männer verletzt worden. Die beiden 17- und 18-Jährigen wurden ins Uniklinikum gebracht, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Trotz des sofortigen Entsendens mehrerer Funkwagen konnte die Tätergruppe nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden. Die Hintergründe des Übergriffs waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs sowie der gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

