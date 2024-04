Schwerin (dpa/mv). Rund 5300 Schülerinnen und Schüler in MV fiebern den Abi-Prüfungen entgegen. Auch die Lehrer sind laut Bildungsministerin Oldenburg aufgeregt.

Am Montag beginnen in Mecklenburg-Vorpommern die schriftlichen Abiturprüfungen. Rund 5300 Schülerinnen und Schüler nehmen teil, wie das Bildungsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Den Anfang machen demnach die Prüfungen in den Fächern Französisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch und Niederdeutsch.

Am Donnerstag wird dann Deutsch als ländergemeinsame Abiturprüfung geschrieben. Die ländergemeinsame Prüfung in Englisch findet den Angaben zufolge am 3. Mai statt, Mathematik am 7. Mai. Zwischen diesen Terminen gibt es Prüfungen in weiteren Fächern. Bei den ländergemeinsamen Prüfungen stammen Aufgaben aus einem Pool, auf den sich die Bundesländer geeinigt haben. So soll ein ähnliches Niveau sichergestellt werden und das Abitur der einzelnen Bundesländer vergleichbarer werden.

Nach der Corona-Pandemie finden die Prüfungen in diesem Jahr erstmals wieder ohne besondere Bedingungen statt, wie es weiter hieß. In den vergangenen Jahren hatten die Abiturientinnen und Abiturienten zum Beispiel mehr Zeit für die Lösung der Aufgaben bekommen.

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) wünschte den Prüflingen viel Erfolg und gab ihnen folgenden Tipp mit auf den Weg: „Gehen Sie die Prüfungen mit Mut und Selbstbewusstsein, aber auch mit dem erforderlichen Respekt an.“ Auch an ihre Lehrer sollten die Prüflinge denken. „Wenn Sie den Prüfungstagen ein wenig aufgeregt entgegenfiebern, vergessen Sie nicht, dass es Ihren Lehrkräften nicht anders geht.“ Diese hätten ihre Schüler unermüdlich auf die Prüfungen vorbereitet „und sind genauso glücklich wie Sie, wenn sich dies am Ende auszahlt“.

