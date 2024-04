Schwerin (dpa/mv). Kühl, regnerisch, stürmisch: Das Wetter am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern bleibt ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Tagesverlauf mit kurzen Gewittern und vereinzelt stürmischen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Am Vormittag sei zudem eine dichte Wolkendecke und Regen zu erwarten, der zum Abend hin schauerartig zunehmen könne. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen demnach zwischen 7 und 11 Grad.

In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen laut DWD auf bis zu 2 Grad. Der Wind frischt dann an den Küsten böig auf bei vereinzelten Regenschauern. Bewölkung und Regen nehmen aber im Tagesverlauf ab bei schwachem bis mäßigem Wind. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen laut DWD bei 7 bis 10 Grad.

Die Nacht zu Sonntag bringt laut Angaben des DWD Frost bei bis zu minus 3 Grad. Nur direkt an der See würden die Temperaturen demnach maximal auf 0 sinken. Im Tagesverlauf seien vereinzelt Schauer bei schwachem Wind zu erwarten. Am Sonntag sollen die Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad liegen. In der Nacht zu Montag sei dann wieder mit Frost zu rechnen.

