Rostock (dpa/mv). Rund 450 Jugendliche verbringen einen Tag auf einem Kreuzfahrtschiff. Das Event hat einen ernsthaften Hintergrund.

Den Kurzaufenthalt des Kreuzfahrtschiffes „Aidamar“ am Donnerstag in Warnemünde haben rund 450 Schüler genutzt, um das Schiff und die Berufe darauf kennenzulernen. Erstmals habe die Reederei Aida Cruises einen Kreuzliner für ein solches Event der Berufsorientierung bereitgestellt, hieß es in einer Mitteilung. Mitveranstalter waren das Bildungsministerium und die IHK Rostock.

Die Schülerinnen und Schüler kamen den Angaben aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Rostock sowie der Hansestadt Rostock. Das Schiff hatte am Morgen von Schweden kommend in Warnemünde festgemacht und startete am Nachmittag wieder.

IHK-Vizepräsidentin Anja Passehl erklärte: „Beim Speed-Dating geht es darum, in kurzer Zeit herauszufinden, ob die Chemie stimmt.“ Bei der Aktion in Warnemünde sei es nicht um Liebe gegangen, sondern um die berufliche Zukunft.

Passehl appellierte an die Schülerinnen und Schüler, auch nach dem Azubi-Speed-Dating für den Traum-Ausbildungsberuf am Ball zu bleiben. Viele Branchen klagen derzeit über Bewerbermangel.

