Schwerin (dpa/mv) - Mehr als 110 Filme, darunter 14 Weltpremieren und 15 Deutschland­premieren, sollen das diesjährige Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommen zu einem Forum des neuen deutschsprachigen Films machen. Das Festival wird am Abend des 30. April mit dem Streifen „The quite Maid“ von Regisseur Miguel Faus aus dem diesjährigen Gastland Spanien eröffnet, wie Festivaldirektor Volker Kufahl am Donnerstag in Schwerin ankündigte. Darin geht es um ein Zimmermädchen in einem luxuriösen Herrenhaus an der Costa Brava.

Prominenz der deutschen Kinoszene soll Glamour nach Schwerin bringen. Erwartet wird unter anderem Regisseur Volker Schlöndorff, der den Ehrenpreis des Festivals, den „Goldenden Ochsen“ erhalten soll. In der Spielfilm-Jury sitzt Milan Peschel. Als Gast angemeldet ist Filmemacher Andreas Dresen. Er hat mit „In Liebe, eure Hilde“ seinen neuesten Film im Wettbewerb. In dem Streifen geht es um die Widerstadsgruppe „Rote Kapelle“ in der NS-Zeit.

Angekündigt sind bis zum 5. Mai vier Wettbewerbe und sechs Nebensektionen. Preise im Wert von 50.000 Euro sollen vergeben werden, darunter als Hauptpreis der „Fliegende Ochse“ für den besten Spielfilm. Um ihn konkurrieren zehn Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.