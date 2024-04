Schwerin (dpa/mv). In Berlin und einigen weitere Bundesländern dürfen Polizisten ihre Streifenwagen zur EM nicht mit Deutschlandfahnen dekorieren. Mecklenburg-Vorpommern kennt solch eine Regelung nicht.

Deutschlandfahnen an Polizeifahrzeugen sollen während der Fußball-Europameisterschaft in Berlin nicht zu sehen sein. Auch in einigen anderen Bundesländern, wie Schleswig-Holstein, Bremen und Thüringen ist Schwarz-Rot-Gold am Einsatzfahrzeug während der EM tabu. Anders wird das in Mecklenburg-Vorpommern sein - und Innenminister Christian Pegel gibt sich gelassen.

Bei vergangenen Welt- und Europameisterschaften seien keine Probleme im Land und innerhalb der Landespolizei bekannt geworden, deshalb sehe man auch keine Schwierigkeiten für das Ereignis in diesem Sommer, erklärte der SPD-Politiker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Eine besondere Regelung gebe es nicht und es sei auch nicht beabsichtigt, eine solche zu erlassen.

Eine bundesweit einheitliche Regelung gibt es nicht. In Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen gibt es wie in Mecklenburg-Vorpommern kein Verbot.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-716881/3 (dpa)