Schwerin (dpa/mv). Im zweiten Spiel der Finalserie sieht der SSC in Stuttgart schon wie der klare Verlierer aus. Doch erneut geht das Duell zwischen beiden Teams über fünf Sätze - mit dem besseren Ende für den MTV.

Im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft hat der SSC Palmberg Schwerin den 1:1-Ausgleich in der Serie „best of five“ hinnehmen müssen. Vier Tage nach dem 3:2-Sieg im Auftaktduell gegen den Allianz MTV Stuttgart unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski am Mittwochabend beim Titelverteidiger im zweiten Aufeinandertreffen trotz eines starken Comebacks mit 2:3 (14:25, 21:25, 26:24, 25:22, 12:15). Die dritte Partie findet am kommenden Samstag wieder in Schwerin statt.

Der erste Durchgang entwickelte sich früh zu einer klaren Angelegenheit für die Gastgeberinnen. Schwerin hatte Probleme in der Annahme und im Block, geriet schnell mit 7:15 in Rückstand und verlor den ersten Satz schließlich deutlich. Der zweite Abschnitt verlief dann lange Zeit nahezu ausgeglichen, bis sich der MTV von 13:12 auf 16:12 absetzte und sich den Vorsprung nicht mehr nehmen ließ.

Im dritten Durchgang schien die Begegnung beim Zwischenstand von 16:21 entschieden. Doch dann kippte das Spiel. Der SSC krönte eine furiosen Aufholjagd mit dem Satzgewinn zum 1:2 und ebnete im vierten Abschnitt mit einem 10:1-Start den Weg zum Tiebreak. In diesem war Stuttgart jedoch wieder deutlich besser. Zwar wehrte Schwerin noch drei Matchbälle ab, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

