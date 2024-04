Schwerin (dpa/lmv). In den kommenden Tagen soll es deutlich kühler werden. Vor allem in den Nächten werden Minusgrade und glatte Straßen erwartet. Außerdem: Regen, Nebel und Gewitter.

In den kommenden Tagen soll der April seinem Ruf gerecht werden: Eine nordwestliche Strömung bringt polare Meeresluft nach Mecklenburg-Vorpommern und sorgt am Mittwoch für frostige Temperaturen, Glätte und unbeständiges Wetter mit Gewittern. Neben vielen Wolken sei aber auch zeitweise Sonnenschein möglich bei Tagestemperaturen zwischen 8 und 12 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In der Nacht zum Donnerstag soll es trocken, aber neblig werden. Gebietsweise werde es Frost und Glätte geben bei bis zu minus 5 Grad in Bodennähe. Am Donnerstag soll es tagsüber heiter bis wolkig werden. Vereinzelt werde es weiter Schauer geben, möglicherweise auch Gewitter, hieß es. Die Temperaturen sollen sich zwischen 9 und 12 Grad bewegen.

© dpa-infocom, dpa:240417-99-704421/2 (dpa)