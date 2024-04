Schwerin (dpa/mv). Mit einem Sieg könnten die Mecklenburgerinnen einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn machen. SSC-Spielerin Pia Kästner warnt aber vor der Qualität des gegnerischen Teams.

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin wollen nach ihrem Auftaktsieg in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft nachlegen. Mit einem Auswärtserfolg am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) bei Titelverteidiger MTV Allianz Stuttgart kann sich die Mannschaft von SSC-Trainer Felix Koslowski einen fast schon vorentscheidenden Vorteil in der „Best of Five“-Serie erarbeiten.

Schwerins Zuspielerin Pia Kästner warnte aber vor dem Auftritt bei den Schwaben: „Stuttgart hat eine Superqualität“, sagte die 25 Jahre alte Nationalspielerin. Im ersten Finalspiel hatten sich die Mecklenburgerinnen erst im Tie-Break des fünften Satzes durchgesetzt. Spiel drei findet dann am Samstag wieder in der Schweriner Palmberg-Arena statt.

