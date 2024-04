Neustadt-Glewe (dpa/mv). In Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat der Brand einer leer stehenden Lagerhalle für Verkehrsprobleme gesorgt. Der Bahnhof und umliegende Straßen mussten wegen der Rauchentwicklung komplett gesperrt werden, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Bürger sollten Türen und Fenster geschlossen halten, den Brandort meiden und die Stadt weiträumig umfahren. Der Bahnverkehr kam zum Erliegen. Alle umliegenden Feuerwehren waren am Einsatz beteiligt. Weshalb die Halle in Brand geriet, war zunächst unklar.

