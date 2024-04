Rostock (dpa/mv). In Rostock hat ein Mann am frühen Dienstagmorgen Polizisten bedroht und so einen Einsatz mit Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Polizei und Veterinäramt wollten einen Hund aus einer Wohnung im Stadtteil Schmarl holen, als sie dort von einem Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht wurden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Beamten hätten sich vorerst zurückgezogen und den Hund in der Wohnung gelassen. Die polizeilichen Maßnahmen mit SEK-Beteiligung dauerten am Dienstagmorgen zunächst noch an, wie es hieß. Laut Polizei bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

In Rostock hat ein Mann am frühen Dienstagmorgen Polizisten bedroht und so einen Einsatz mit Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Polizei und Veterinäramt wollten einen Hund aus einer Wohnung im Stadtteil Schmarl holen, als sie dort von einem Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht wurden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Beamten hätten sich vorerst zurückgezogen und den Hund in der Wohnung gelassen. Die polizeilichen Maßnahmen mit SEK-Beteiligung dauerten am Dienstagmorgen zunächst noch an, wie es hieß. Laut Polizei bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

© dpa-infocom, dpa:240416-99-691276/3 (dpa)