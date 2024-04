Goosefeld (dpa/mv). Eine 45-Jährige auf einem E-Scooter kollidiert in Goosefeld frontal mit einem Kleintransporter. Sie wird mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine 45-Jährige ist am Montagabend auf ihrem E-Scooter mit einem Kleintransporter kollidiert und schwer verletzt worden. Die Frau war in Goosefeld (Landkreis Rendsburg-Eckernförde) im Kurvenbereich frontal mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Frau habe sich schwere, möglicherweise lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der 38 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters sei den Angaben zufolge unverletzt geblieben. Der Sachschaden war zunächst nicht abschätzbar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zum Unfallhergang.

© dpa-infocom, dpa:240416-99-690975/2 (dpa)