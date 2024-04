Wesenberg (dpa/mv). Ein 45-Jähriger hat sich bei einem Autounfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schwer verletzt. Er kam von der Straße ab und durchfuhr gleich zwei Gärten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auslöser des Unfalls in Wesenberg am Montagabend ist laut des 45-Jährigen ein Lkw gewesen, der ihm entgegengekommen und auf seine Fahrbahn geraten war. Er sei daraufhin nach rechts ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen.

Ein 45-Jähriger hat sich bei einem Autounfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schwer verletzt. Er kam von der Straße ab und durchfuhr gleich zwei Gärten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auslöser des Unfalls in Wesenberg am Montagabend ist laut des 45-Jährigen ein Lkw gewesen, der ihm entgegengekommen und auf seine Fahrbahn geraten war. Er sei daraufhin nach rechts ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen.

Im Straßengraben kollidierte das Auto nach Polizeiangaben mit zwei Verkehrsschildern, durchfuhr einen Zaun und eine Hecke eines anliegenden Grundstücks und durchbrach zudem den Zaun zum Nachbargrundstück. Erst dort kam der Wagen zum Stehen, hatte bis dahin aber außerdem Gartenhäuser und Bäume auf den Grundstücken gerammt. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der von ihm beschriebene Lkw-Fahrer ist laut der Polizei flüchtig.

© dpa-infocom, dpa:240416-99-689850/2 (dpa)