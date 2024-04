Schwerin (dpa/mv). Am Wochenende wurde Daniel Peters beim Parteitag in Rostock zum neuen Vorsitzenden der MV-CDU gewählt. Jetzt will er auch die Führung der Landtagsfraktion übernehmen.

Die Landtagsfraktion der CDU wählt am Dienstag (15.00 Uhr) einen neuen Vorsitzenden. Einziger Kandidat ist bisher Daniel Peters und es gilt als unwahrscheinlich, dass noch ein Gegenkandidat oder eine Gegenkandidatin den Hut in den Ring wirft. Peters war erst am Wochenende zum neuen Vorsitzenden der Partei in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Bei der nächsten Landtagswahl 2026 will der 42-Jährige die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) herausfordern.

Die CDU stellt mit zwölf Abgeordneten die drittgrößte der sechs Fraktionen im Schweriner Landtag nach der SPD mit 34 und der AfD mit 14 Parlamentariern. Der bisherige CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow tritt nicht wieder zur Wahl an.

