Schwerin (dpa/mv). Wohnungen werden in Ballungsräumen und in Ferienregionen dringend gebraucht. Um das Bauen zu beschleunigen, plant der zuständige Minister Pegel Vereinfachungen.

Bauen soll in Mecklenburg-Vorpommern einfacher werden und schneller vorangehen. Der zuständige Innenminister Christian Pegel (SPD) legt dem Kabinett in Schwerin dazu am Dienstag (10.30 Uhr) den Entwurf für eine geänderte Landesbauordnung vor. Er sieht dem Vernehmen nach unter anderem vor, dass der Dachgeschoss-Ausbau zu Wohnzwecken genehmigungsfrei wird. Auch für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern soll es demnach Erleichterungen geben. Nach der ersten Lesung im Kabinett ist eine Expertenanhörung vorgesehen. Danach soll der Entwurf in den Landtag kommen.

