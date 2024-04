Neubrandenburg (dpa/mv). Eigentlich wollte der 42-Jährige nur nach Hause. Letztlich landete er jedoch im Krankenhaus. Weil er keine Zigaretten herausgeben wollte, haben ihn sechs Männer angegriffen.

Im Streit um Zigaretten haben sechs Männer am Neubrandenburger Busbahnhof einen 42-Jährigen angegriffen und verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 42-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr nach einer Veranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz und wollte mit einem Bus nach Hause fahren, als die sechs etwa 20 Jahre alten Männer von ihm Zigaretten verlangten, wie die Polizei mitteilte. Als dieser ihnen keine habe geben wollen, sei die Lage eskaliert. Alle sechs hätten den 42-Jährigen getreten und geschlagen. Außerdem verletzte einer der Täter das Opfer mutmaßlich mit Scherben einer Glasflasche im Gesicht und am Hals. Anschließend flüchteten die Täter den Angaben zufolge zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Der 42-Jährige aus Burg Stargard wurde ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240414-99-670451/2 (dpa)