Rostock (dpa/mv). Die „Aidamar“ ist das erste Kreuzfahrtschiff, das in diesem Jahr den Hafen in Warnemünde anläuft. Der Beginn der Saison wird mit einer Hafenparty gefeiert.

Mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffs „Aidamar“ hat am Sonntag die Kreuzfahrtsaison in Rostock-Warnemünde begonnen. Zur Saisoneröffnung gab es eine Hafenparty, bei der neben der „Aidamar“ auch das Traditionsschiff „Santa Barabara Anna“ im Mittelpunkt stand, wie die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde im Vorfeld angekündigt hatte. Am Vormittag begann vor Ort ein Programm mit Musik. Das Traditionsschiff hat an der Kaikante der Mittelmole festgemacht.

Insgesamt rechnet der Hafenbetreiber Rostock Port in diesem Jahr mit 148 Anläufen von 38 Kreuzfahrtschiffen. Dabei würden die Kreuzfahrtschiffe „Aidadiva“ und „Aidamar“ der Rostocker Reederei „Aida Cruises“ den Hafen allein 69 Mal den Hafen ansteuern. „Es ist erfreulich, dass nach den schwierigen letzten Jahren die Schiffsanlaufzahlen in Warnemünde wieder ansteigen“, sagte Rostock-Port-Geschäftsführer Gernot Tesch vor dem Saisonauftakt. „Gemeinsam mit den Touristikern freuen wir uns auf eine abwechslungsreiche Saison mit vielen unterschiedlichen Schiffen sowie auf viele nationale und internationale Gäste.“

Die Kreuzfahrtsaison 2024 endet laut Rostock Port voraussichtlich am 18. Dezember mit dem Anlauf der „Amadea“ der deutschen Reederei Phönix Reisen. Die beiden amerikanischen Schiffe „Norwegian Getaway“ und „Sky Princess“ seien mit einer Länge von 326 beziehungsweise 330 Metern die größten Passagierschiffe, die den Hafen in dieser Saison erreichen.

© dpa-infocom, dpa:240414-99-669615/2 (dpa)