Göhren-Lebbin (dpa/mv). Die wichtigen Wahlen sind absolviert. Nun geht es auf dem Landesparteitag der SPD noch um Sachthemen - mit Diskussionsbedarf.

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern setzt am heutigen Sonntag ihren Landesparteitag in Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte) fort. Nach dem Wahlmarathon zum Landesvorstand am Samstag stehen noch Debatten zu Anträgen und weitere Gremienwahlen auf dem Programm.

Unter anderem geht es um einen Vorschlag der Parteispitze, mit Hilfe eines landeseigenen Schulbau-Unternehmens die Landkreise, Städte und Gemeinden bei Bau und Sanierung von Schulen zu unterstützen. Die Kommunalverbände hatten sich dazu aber bereits skeptisch geäußert.

Am Samstag war Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit 96 Prozent der Stimmen eindrucksvoll im Amt der Landesvorsitzenden bestätigt worden. Auch die fünf Stellvertreter und Generalsekretär Julian Barlen waren wiedergewählt worden. Zudem beschloss der Parteitag einstimmig die Leitlinien für die Anfang Juni anstehenden Kommunalwahlen.

