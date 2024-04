Schwerin. Start in die Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft zwischen Schwerin und Stuttgart: Wie schon in den drei Liga-Duellen in dieser Saison geht auch diese Partie über fünf Sätze.

Der SSC Palmberg Schwerin hat das erste Playoff-Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Frauen gegen den Allianz MTV Stuttgart knapp gewonnen. Am Samstag feierte die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski einen umkämpften 3:2 (25:27, 25:20, 25:12, 15:25, 15:9)-Sieg gegen den Titelverteidiger und geht nun mit einer 1:0-Führung in das zweite Duell am Mittwoch (19.00 Uhr) bei den Schwäbinnen. Für den Titel sind drei Siege nötig.

Schwerin erwischte einen Traumstart. Schnell führten die Gastgeberinnen mit 8:2, gaben den klaren Vorsprung aber wieder aus der Hand. In der umkämpften Schlussphase des ersten Satzes wehrte der MTV zwei Satzbälle ab und nutzte seinen ersten zur 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang waren die Gäste dann ebenfalls lange Zeit das stärkere Team. Doch der SSC kam zunehmend besser in die Partie. Die Mecklenburgerinnen, die zwischenzeitlich schon mit 13:16 zurücklagen, entschieden den Satz mit 25:20 für sich und spielten sich anschließend beim 25:12 im dritten Abschnitt nahezu in einen Rausch.

Stuttgart konterte jedoch mit einer souveränen Vorstellung im vierten Durchgang und erzwang so den Tiebreak. In diesem war die Auswahl von Koslowski wieder das deutlich bessere Team und machte mit dem zweiten von sechs Matchbällen den ersten Sieg klar.

