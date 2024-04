Rostock. Das TV-Duell war umstritten: Ein CDU-Mann tritt gegen einen AfD-Vertreter an. Doch die Auseinandersetzung hat sich aus Sicht der CDU gelohnt.

CDU-Chef Friedrich Merz hat das TV-Duell zwischen Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt und Thüringens AfD-Chef Björn Höcke als großen Erfolg für den CDU-Mann gewertet. Voigt habe den Mut gehabt, mit einem der wesentlichen Repräsentanten der „sogenannten Alternative für Deutschland“ in eine öffentliche Diskussion zu gehen, sagte Merz am Samstag in Rostock beim Parteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Das sei auch ein Risiko gewesen.

Voigt habe einen Beitrag dazu geleistet, die AfD ein Stück weit zurechtzurücken und zu entzaubern, sagte Merz. Das TV-Duell sei ein großer Erfolg gewesen für Voigt, die Demokratie und für die offenen und freien Medien in Deutschland.

Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen waren Voigt und AfD-Rechtsaußen Höcke am Donnerstagabend zu einem Fernsehduell angetreten. Im Studio des TV-Senders Welt lieferten sie sich in Berlin einen heftigen Schlagabtausch. Höcke wird vom Landesverfassungsschutz als Rechtsextremist gewertet.

