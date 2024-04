Mönchhagen (dpa/mv). Ein Autofahrer will nachts eine Bundesstraße im Landkreis Rostock überqueren und übersieht nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines sich nähernden Lkws. Bei dem Unfall wird auch ein Kind verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Mönchhagen (Landkreis Rostock) sind zwei Menschen leicht verletzt worden - darunter ein Kind. Der 29 Jahre alte Autofahrer wollte in der Nacht zum Samstag die B105 überqueren und übersah dabei offenbar die Vorfahrt eines herannahenden Lastwagens, wie die Polizei mitteilte. Leicht verletzt wurde neben dem 29-Jährigen auch das 9-jährige Kind auf dem Beifahrersitz des Lkws. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 67-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Bei dem Unfall traten der Polizei zufolge größere Mengen an umweltschädlichen Flüssigkeiten aus. Eine Spezialfirma wurde zur Reinigung der Fahrbahn gerufen. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

