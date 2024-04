Rostock (dpa/mv). Die Nordost-CDU MV stellt sich personell neu auf. Ein neuer Landesvorstand wird gewählt. Der designierte Landeschef und sein Generalsekretär sind für harte Kritik und klare Worte bekannt.

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern will bei einem Parteitag in Rostock ihr Führungspersonal neu aufstellen. Die 173 Delegierten wählen dazu am Samstag einen neuen Landesvorstand. Einziger Kandidat für den Posten des Vorsitzenden ist der bisherige Generalsekretär und Landtagsabgeordnete Daniel Peters, der den Delegierten im Fall seiner Wahl den Bundespolitiker Philipp Amthor als neuen Generalsekretär vorschlagen will. Als Gastredner wird der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz in der Rostocker Stadthalle erwartet. Der Parteitag beginnt um 10.00 Uhr.

Die Neuwahl wurde notwendig, weil der bisherige Landeschef Franz-Robert Liskow Anfang des Jahres überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Peters steht nach eigenen Angaben auch für eine Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2026 zur Verfügung. Peters wäre innerhalb von gut vier Jahren der vierte CDU-Landeschef.

