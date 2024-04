Rostock (dpa/mv). In Rostock haben sich am Freitag rund 450 Menschen zu einer Demonstration gegen einen kleinen Infostand der AfD versammelt. Potenzial für Aufruhr, doch es blieb den Angaben zufolge friedlich.

Rund 450 Menschen haben sich am Freitagnachmittag am Kröpeliner Tor in Rostock zu einer Demonstration gegen einen AfD-Infostand eingefunden. Die Versammlung sei friedlich verlaufen, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend mit. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort gewesen und hatte die rund ein Dutzend AfD-Mitglieder am Stand von der Masse an Gegendemonstranten getrennt.

Die Versammlung war unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN - BdA) veranstaltet worden. Ursprünglich wurden nur rund 50 Teilnehmende erwartet.

Das Bündnis „Rostock nazifrei“ hatte auf Instagram mitgeteilt: „In fast genau zwei Monaten finden die Europa- und Kommunalwahlen statt und die AfD in Rostock versucht derzeit, durch Infostände Präsenz zu zeigen.“ Doch Aktionen der „rechtsextremen Partei“ nehme man nicht widerspruchsfrei hin. Man müsse auf die Ausgrenzungsfantasien der AfD aufmerksam machen.

