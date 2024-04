Stralsund (dpa/lmv). Mitte Dezember lernt eine Frau einen angeblichen Autohändler über eine Dating-Plattform kennen. Er umgarnt die 74-Jährige - und bittet schließlich um Geld.

Ein vermeintlicher Verehrer hat eine 74-Jährige aus dem Landkreis Rügen-Vorpommern um 25.000 Euro betrogen. Der Mann hatte sie Mitte Dezember über eine Dating-Plattform kontaktiert und sich über mehrere Monate mit Karten und Blumen per Post ihr Vertrauen erarbeitet, wie die Polizei am Freitag miteilte. Dann habe der angebliche Autohändler die 74-Jährige wegen Geldsorgen um finanzielle Hilfe gebeten. Sie hatte daraufhin in mehreren Schritten 25.000 Euro überwiesen, bis sie an der Ehrlichkeit des Verehrers zweifelte und Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor diesem Hintergrund erneut vor der Masche des Liebesbetrugs.

