Plau am See (dpa/lmv). Aus bisher unbekannter Ursache sind zwei Autos auf einer Bundesstraße bei Plau am See miteinander kollidiert. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt.

Beim Zusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 191 bei Plau am See (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind drei Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten am Freitagvormittag schwere Verletzungen. Die beiden Fahrzeuge seien an einer Einmündung miteinander kollidiert, teilte die Polizei mit. Die beiden 60 und 75 Jahre alten Fahrer seien schwer verletzt worden, eine die Beifahrerin habe leichte Verletzungen erlitten. Die Bundesstraße wurde mehrere Stunden voll gesperrt, der Schaden liegt bei 50.000 Euro.

