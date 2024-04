Neubrandenburg (dpa/mv). Ein Streit in der Tiefgarage eines Neubrandenburger Einkaufszentrums eskaliert und endet in einem erheblichen Sachschaden. Den Ermittlern zufolge stand der Randalierer unter Drogeneinfluss.

Ein 42-jähriger Autofahrer hat unter Drogeneinfluss in der Tiefgarage eines Neubrandenburger Einkaufszentrums einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der Mann am Donnerstagabend nach einem Streit mit einer Frau dieser den Autoschlüssel entrissen und das Fahrzeug gegen eine Tür und eine Wand der Tiefgarage des Lindetal-Centers gesteuert.

Auto und Teile der Garage seien erheblich beschädigt worden. Als die Polizei kam, trat der Mann laut den Ermittlern aggressiv und wurde deswegen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Weil der 42-Jährige unter Drogeneinfluss gestanden habe, sei unklar, ob er den Schaden absichtlich verursachte. Die Polizei ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Sachbeschädigung, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

