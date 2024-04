Berlin. Vor allem auf dem Land sind Pflegekräfte und Ärzte rar. In einem Modellversuch in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern übernehmen Pflegekräfte bestimmte ärztliche Aufgaben.

Die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern starten im Sommer ein Projekt zur Entlastung von Hausärzten und zur Stärkung der Pflege bei älteren, chronisch kranken Menschen. „Eine immer älter werdende Bevölkerung stellt die Gesundheitsvorsorge nicht nur in unserem Bundesland in den nächsten Jahren vor enorme Herausforderungen“, sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher am Freitag bei der Eröffnungsveranstaltung in Berlin. Das Modellprojekt verzahne Medizin und Pflege und trage vor allem in ländlichen Gebieten zur Sicherung einer flächendeckenden Versorgung bei.

Die Versorgung der ersten 100 Patientinnen und Patienten starte am 1. Juli, geplant seien vier Phasen mit insgesamt mehr als 1200 Patientinnen und Patienten. Mit dem Innovationsfonds-Projekt „Erwin“ (Erweiterte Übertragung von arztentlastenden Tätigkeiten in Arztnetzen) übernehmen erfahrene Pflegekräfte nach ihrer Ausbildung Hausbesuche und die Behandlung von 100 Patientinnen und Patienten mit diagnostizierten Erkrankungen in enger Abstimmung mit den Ärztinnen und Ärzten. Sie können über Videosprechstunden wenn nötig hinzugezogen werden.

Das Vorhaben wird vom Bund über dreieinhalb Jahre mit rund 6,7 Millionen Euro gefördert. Es wird in Berlin in den Stadtbezirken Treptow-Köpenick und Neukölln-Tempelhof, in Brandenburg im Raum Elsterwerda und Bad Liebenwerda (Kreis Elbe-Elster) und in den Landkreisen Uckermark und Ostprignitz sowie in Mecklenburg-Vorpommern in den Altkreisen Uecker-Randow und Anklam getestet.

Das Modellprojekt geht los mit neun examinierten Pflegefachkräften mit langjähriger Berufserfahrung, die sechs Monate lang an der Universitätsmedizin Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) in Vollzeit ausgebildet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Geriatrie (Altersmedizin), Schmerzbehandlung, dem Bluthochdruck sowie der Ernährung und der Ausscheidung. Die Ausbildung endet mit einer staatlich anerkannten Prüfung. Eine Übertragung bestimmter Arzttätigkeiten ist innerhalb von Modellprojekten erlaubt.

© dpa-infocom, dpa:240412-99-649202/2 (dpa)