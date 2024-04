Schwerin (dpa/mv). Alkohol ist eine legale Droge und sie ist ein Problem in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt will Gesundheitsministerin Drese sich dazu mit dem Bundessuchtbeauftragten austauschen.

Der Bundessuchtbeauftragte Burkhard Blienert trifft am Freitag (10.30 Uhr) in Schwerin Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Nach Angaben von Drese geht es um aktuelle Suchtproblematiken in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere beim Alkoholkonsum. Auch die Cannabis-Teilfreigabe seit dem 1. April und die Folgen für den Gesundheits- und Jugendschutz dürften Raum einnehmen.

Schwerpunkt sei aber der Alkohol, sagte ein Sprecher Dreses. Die Entwicklung in dem Bereich sei in Mecklenburg-Vorpommern besorgniserregend. Der Alkoholmissbrauch nehme zu, gerade unter jungen Menschen und da wiederum besonders bei jungen Mädchen. Blienert besucht den Angaben zufolge bei seinem zweitägigen Aufenthalt in Schwerin auch Hilfe-Einrichtungen für Suchtopfer.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-641348/2 (dpa)