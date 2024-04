Berlin/Schwerin (dpa/mv). Fahrgäste der Bahn in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich in den kommenden Monaten auf weitere Einschränkungen einstellen. Grund sind die seit Januar laufenden Reparaturarbeiten auf der Nordbahn-Strecke zwischen Neustrelitz und Stralsund, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Das teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit.

Fahrgäste der Bahn in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich in den kommenden Monaten auf weitere Einschränkungen einstellen. Grund sind die seit Januar laufenden Reparaturarbeiten auf der Nordbahn-Strecke zwischen Neustrelitz und Stralsund, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Das teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit.

Bis 26. Mai verkehren zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg keine Züge. Noch bis 28. April sperrt die Bahn einzelne Abschnitte auf den Strecken Berlin-Stralsund und Lübeck-Strasburg (Uckermark). Stillstehen die Züge auch zwischen Neubrandenburg und Demmin im Zeitraum 9. Juni bis 14. Dezember und auf der Strecke Lübeck-Strasburg zwischen Sponholz und Blankenhof vom 7. Juli bis 14. Dezember.

Die seit Oktober 2022 laufenden Bauarbeiten am Bahnhof Rostock-Bramow werden der Bahn zufolge bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Zu einer größeren Baustelle kommt es in der zweiten Jahreshälfte auf der Schnellfahrstrecke Hamburg-Berlin. Wegen schon länger bekannter Instandhaltungsarbeiten fahren die Züge des Fernverkehrs zwischen dem 16. August und dem 14. Dezember eine Umleitung. Die Reisezeiten verlängern sich. Auch im Regionalverkehr kommt es zu Einschränkungen sowie Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Zusätzlich müssen sich Fahrgäste auf eine Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin im kommenden Jahr einstellen: Zwischen August 2025 und Ende April 2026 kommt es zu einer achtmonatigen Streckensperrung. Gebündelt sollen in dieser Zeit Gleise, Weichen und Oberleitung repariert werden.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-641520/2 (dpa)