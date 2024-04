Rostock. Auf dem Boden von Nord- und Ostsee lagern Hunderttausende Tonnen von Weltkriegsmunition. Die Zeit drängt, um sie zu bergen, und das hat vor allem einen Grund: Rost.

Zur Bergung von Weltkriegsmunition in der Nord- und Ostsee soll bis Ende 2026 eine aus Bundesmitteln finanzierte schwimmende Plattform als Pilotmodell gebaut werden, mit der Altmunition gesichtet, geborgen und entsorgt werden soll. Der Zeitplan sei sportlich, sagte Wolfgang Sichermann, der im Auftrag des Bundesumweltministeriums das Sofortprogramm Munitionsräumung koordiniert. Die Ausschreibungen sollen im Juni beginnen.

Sichermann, der Geschäftsführer des Beratungsunternehmen Seascape ist, sprach bei der Informationsveranstaltung „Munition im Meer - Perspektiven und Wertschöpfungspotenziale“ in Rostock-Warnemünde vor rund 120 Teilnehmern aus Wirtschaft, Forschung und Politik. Läuft alles nach Plan, könnte die mit rund 75 Millionen Euro veranschlagte Plattform zunächst in der Ostsee ihre Arbeit aufnehmen.

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums lagern bis zu 1,6 Millionen Tonnen konventionelle Munition in deutschen Gewässern der Nord- und Ostsee, davon rund 1,3 Millionen Tonnen allein im Nordseebereich. Von den verrostenden Kampfmitteln gehe bereits heute eine erhebliche Gefahr für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit aus, so das Ministerium. Fischer fänden in ihren Netzen immer wieder Munition mit verrosteten, teils geöffneten Hüllen.

