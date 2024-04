Neubrandenburg (dpa/mv). Ein Mann wird mit einem Messer attackiert und landet mit Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei findet einen Verdächtigen und durchsucht seine Wohnung. Es ist nicht der einzige Vorfall in Neubrandenburg.

Ein 34-Jähriger ist in Neubrandenburg durch einen Angriff mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein Augenzeuge hatte am Mittwochabend zwischen zwei Männern ein lautes Streitgespräch bemerkt und sah, wie der eine blutend zu Boden ging, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der mutmaßliche Täter fuhr daraufhin mit einem Fahrrad davon.

Der Verletzte erlitt laut Polizeiangaben Schnittverletzungen am Oberkörper und kam schwer verletzt zur sofortigen Operation in ein Krankenhaus. Nachdem das Fahrrad des Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, konnte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft noch dessen Wohnung durchsucht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen einen 28 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Soweit der Polizei bekannt ist, kennen sich die beiden Männer - das Motiv des Angriffs war zunächst nicht bekannt.

Ferner war es am Mittwochabend noch zu einem zweiten Polizeieinsatz gekommen, weil vier Mädchen von einem Jugendlichen mit einem Messer bedroht und verfolgt worden sein sollen. Der betrunkene Tatverdächtige konnte von den Polizisten festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die bedrohten Mädchen blieben unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-638383/3 (dpa)