Werle (dpa/mv). Ein 81-Jähriger ist seit einem Jahr verschwunden. Am Donnerstag suchen noch einmal etwa 60 Beamte in einem Wald, die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus.

Den dritten Tag in Folge hat die Polizei am Donnerstag mit rund 60 Beamten nach der Leiche eines 81 Jahre alten Rentners in einem Wald bei Rostock gesucht. Es sei der vorerst letzte Tag der Suchaktion, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock der Deutschen Presse-Agentur.

Im Einsatz seien neben den Ermittlern auch Bereitschaftspolizisten und Spezialisten des Bundeskriminalamtes. Der Rentner ist seit einem Jahr verschwunden. Zuletzt hatten sich die Hinweise verdichtet, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Möglicherweise wurde seine Leiche in dem Wald versteckt.

