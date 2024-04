Ribnitz (dpa/mv). Bei einer Kontrolle hatte die Polizei am Mittwoch einen 40-Jährigen festgenommen, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen. Ihn erwarten nun mindestens 30 Tage Freiheitsstrafe.

Eine Polizeikontrolle auf der Bundesstraße 105 in Ribnitz (Kreis Vorpommern-Rügen) hat am Mittwoch für einen 40-Jährigen mit einer Gefängnisstrafe geendet. Gegen den Mann hatten bereits zwei Haftbefehle vorgelegen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Er sei bereits im Januar und Dezember vergangenen Jahres wegen des Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden. Einmal habe er eine Geldstrafe nicht gezahlt, ein weiteres Mal sei er nicht vor Gericht erschienen. Wegen der nicht gezahlten 900 Euro Strafe erwarteten ihn nun 30 Tage Haft.

