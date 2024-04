Wilhelmshaven (dpa/lni). Wegen eines Feuers fällt der Unterricht an einer Oberschule in Wilhelmshaven aus - nicht zum ersten Mal

Erneut ist ein Feuer in einer Oberschule in Wilhelmshaven ausgebrochen. Der gesamte Unterricht am Nordsee-Campus falle daher aus, teilte eine Stadtsprecherin am Donnerstag mit. Verletzte habe es keine gegeben. Bereits in der Nacht auf Montag hatte es in einem Büro an der Schule gebrannt. In Medienberichten war von Brandstiftung die Rede.

