Anklam (dpa/mv). Ein betrunkener 35-Jähriger hat in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei einem Verkehrsunfall mehrere Autos beschädigt. Der Mann übersah in seinem Transporter am Mittwochabend gleich drei auf der Straße parkende Pkw, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dem folgenden Auffahrunfall sei ein Schaden an allen vier Fahrzeugen entstanden, Schätzungen der Polizei zufolge lag er in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Ein anschließender Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von 1,8 Promille ergeben. Seinen Führerschein sei er damit vorerst los. Gegen ihn werde nun ermittelt.

