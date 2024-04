Kühlungsborn (dpa/mv). Eine Fußgängerin ist in Kühlungsborn lebensbedrohlich verletzt worden. Einsatzkräfte mussten die unter einem Lastwagen eingeklemmte Frau befreien. Noch sind viele Fragen zum Unfall offen.

In Kühlungsborn ist eine Fußgängerin am Mittwoch unter einem Lastwagen eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Vormittag im Bereich des Molli-Bahnhofes. Die Frau erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen im Bereich Kopf und Brust sowie an den Armen und Beinen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Rostock gebracht. Zur Unfallursache und zum Alter der Fußgängerin konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Ein Sachverständiger sei vor Ort, um den Unfallhergang zu klären.

