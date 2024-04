Rostock (dpa/mv). Eine Tipperin oder ein Tipper von der Seenplatte hat beim Lotto-Eurojackpot in der zweiten Gewinnklasse abgeräumt - zusammen mit einem Spieler aus Schweden.

Der bisher größte Lottogewinn dieses Jahres in Mecklenburg-Vorpommern geht an die Seenplatte. Bei der Ziehung des Eurojackpots am Dienstag hat eine Tipperin oder ein Tipper aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in der zweiten Gewinnklasse zusammen mit einem Schweden oder einer Schwedin gewonnen. Der oder die Glückliche kann sich über 869.448,30 Euro freuen, wie die Lottogesellschaft des Landes MV am Mittwoch in Rostock bekannt gab.

Durch das Ankreuzen der Zahlen 1 – 7 – 21 – 27 – 43 sowie einer der gezogenen Eurozahlen 1 oder 3 habe der Spieler oder die Spielerin ein goldrichtiges Händchen bewiesen. Für den ganz großen Jackpot, der bei 73 Millionen Euro stand, habe eine Eurozahl gefehlt.

Der Eurojackpot wird zweimal wöchentlich, dienstags und freitags, gezogen. An diesem Freitag ist er nach Angaben auf der Internetseite mit 86 Millionen Euro gefüllt.

