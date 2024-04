Berlin. Genau zwei Monate nach dem Tod von Fritz Puppel wird am Mittwoch (14.00 Uhr) in Berlin an den Gründer der Band City erinnert. Im Krematorium Berlin-Baumschulenweg gibt es eine öffentliche Gedenkfeier. Dort können Musiker-Kollegen, weitere Weggefährten und Fans Abschied nehmen. Puppel, Gitarrist und Komponist bei City, war am 10. Februar unerwartet im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hatte die Band 1972 zusammen mit dem Schlagzeuger Klaus Selmke gegründet, der vor vier Jahren gestorben ist.

City aus Ost-Berlin hatte schon vor dem Mauerfall nicht nur viele Fans in der DDR, sondern auch im nicht-sozialistischen Ausland - etwa durch den Hit „Am Fenster“. In der Bandgeschichte gab es unterschiedliche Besetzungen, doch Puppel war immer dabei. Ende 2022 hatte sich City von der Bühne verabschiedet - nach fünf Jahrzehnten.

