Neubrandenburg (dpa/mv). In Neubrandenburg wird der seit Februar laufende Prozess im Fall des getöteten sechsjährigen Joel fortgesetzt. Wenig dringt nach außen, etwa zum Fortschritt der Verhandlung. Sie ist nicht öffentlich.

Vor dem Landgericht Neubrandenburg ist der Prozess im Fall des getöteten sechsjährigen Joel aus dem benachbarten Pragsdorf fortgesetzt worden. Nach einer Pause, die eine Stunde nach Beginn eingelegt worden war, zogen sich die Verfahrensbeteiligten am Donnerstagvormittag wieder in den Sitzungssaal zurück. Der Prozess ist nicht öffentlich.

Ein inzwischen 15-Jähriger ist wegen Totschlags angeklagt. Im vergangenen September soll er den Jungen in der Gemeinde Pragsdorf geschlagen und erstochen haben.

Vor Beginn der Verhandlung am Donnerstag standen laut Gericht noch die Aussagen zweier Sachverständiger, darunter ein psychiatrischer Gutachter sowie die Schlussplädoyers von Anklage, Verteidigung und Nebenklage an. Aber auch weitere Beweisanträge könnten bis zum Schluss nicht ausgeschlossen werden, was eine Verzögerung des Prozesses nach sich ziehen könnte.

Die umfangreiche Beweisaufnahme - laut Gericht wurden seit Februar rund 50 Zeugen angehört - hatte schon einmal Zusatztermine notwendig gemacht.

