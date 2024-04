Rostock (dpa/mv). Noch vor dem Restaurantbetrieb am Ostermontag wird ein Einbruch in das Wahrzeichen am Warnemünder Strand bekannt. Unklar ist, wie viel entwendet wurde.

Unbekannte haben während eines nächtlichen Einbruchs einen Tresor aus dem sogenannten Teepott in Rostock-Warnemünde entwendet. Die Tatverdächtigen gelangten in der Nacht zum Ostermontag mit Einsatz von Gewalt über die Terrasse in das bekannte Gebäude an der Strandpromenade, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist noch unklar, wie viel Bargeld sie mit dem Tresor entwendeten. Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

Der Teepott gilt dank seiner besonderen Architektur als Wahrzeichen des Küstenorts Warnemünde. Der Bauingenieur Ulrich Müther entwarf das sogenannte Hyparschale-Dach, was noch zu DDR-Zeiten errichtet wurde. Heute beherbergt das Gebäude eine Gastronomie.

