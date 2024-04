Schwerin (dpa/mv). Der letzte Osterfeiertag sorgt nicht unbedingt für schöne Frühlingsstimmung. Nebel, Regen und Gewitter prägen den Tag in MV.

Der April beginnt in Mecklenburg-Vorpommern größtenteils mit trübem Wetter. Vereinzelt ist laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Nachmittag und Abend des Ostermontags sogar mit Gewittern und Böen der Windstärke sieben zu rechnen. Der Tag beginnt vielerorts mit Nebel, teilweise bei einer Sichtweite unter 150 Metern. Während dieser im Tagesverlauf aufklart, bleibt der Himmel ganztägig stark bewölkt. Ab dem Mittag ziehen Schauer auf, vor allem im Westen kommt es stellenweise auch zu Starkregen. Bei bis zu 12 Grad an der Küste und bis zu 15 Grad im Binnenland weht der Wind zunächst schwach bis mäßig aus Ost und Nordost.

© dpa-infocom, dpa:240401-99-527038/2 (dpa)