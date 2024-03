Levenhagen (dpa/mv). Eine 81 Jahre alte Autofahrerin übersieht vor dem Überqueren der Bundesstraße bei Levenhagen laut Polizei eine rote Ampel. Es gibt Verletzte.

An einer Kreuzung auf der B109 bei Levenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine 81-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Lastwagen geprallt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Seniorin am Donnerstagabend eine rote Ampel missachtet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch die Autofahrerin und ihre 10 Jahre alte Enkelin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Mehrere Rettungswagen brachten sie zur Behandlung in das Uniklinikum in Greifswald. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 51.000 Euro. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

