Neustadt-Glewe (dpa/mv). Weil er ein von hinten kommendes Auto übersieht, löst ein Autofahrer auf der Autobahn einen Zusammenstoß mit mehreren Beteiligten aus. Dann flüchtet er von der Unfallstelle.

Durch einen missglückten Überholvorgang sind auf der Autobahn 24 bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mehrere Autos und ein Autotransporter zusammengestoßen. Der noch unbekannte Unfallverursacher flüchtete am Donnerstagabend in seinem Wagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Beim Wechsel auf die Überholspur übersah der Mann den Angaben zufolge ein Auto hinter sich, touchierte es leicht und fuhr dann davon. Der touchierte Wagen geriet ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen Autotransporter, dessen Fahrer wiederum die Kontrolle verlor und gegen ein weiteres Auto prallte. Sowohl der Transporter als auch das zuletzt betroffene Auto schleuderten schließlich gegen Leitplanken. Auch verlor der Transporter eines seiner aufgeladenen Fahrzeuge, welches auf der Fahrspur liegen blieb.

Die Fahrerin des als erstes touchierten Wagens kam laut Polizei zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein weiterer Beteiligter konnte demnach vor Ort ausreichend erstversorgt werden. Alle drei am Unfallort verbliebenen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, zudem traten Betriebsstoffe aus und die Fahrbahn wurde an mehreren Stellen beschädigt. Insgesamt entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Nach einer mehrstündigen Sperrung gab die Polizei nach Angaben einer Sprecherin die Fahrbahn zwischen dem Kreuz Schwerin und Neustadt-Glewe gegen 5.20 Uhr wieder frei. Zwischenzeitlich entstand ein Rückstau von rund drei Kilometern.

