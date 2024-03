Greifswald (dpa/mv). Ein Radfahrer ist in Greifswald von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 81 Jahre alte Pkw-Fahrer habe den 61 Jahre alten Fahrradfahrer am Donnerstag übersehen, als er auf der Wolgaster Straße auf ein Grundstück habe abbiegen wollen, teilte die Polizei am Abend mit. Der 61-Jährige kam schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in das Klinikum Greifswald. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 800 Euro.

Ein Radfahrer ist in Greifswald von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 81 Jahre alte Pkw-Fahrer habe den 61 Jahre alten Fahrradfahrer am Donnerstag übersehen, als er auf der Wolgaster Straße auf ein Grundstück habe abbiegen wollen, teilte die Polizei am Abend mit. Der 61-Jährige kam schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in das Klinikum Greifswald. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 800 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240328-99-500011/3 (dpa)